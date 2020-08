Haydi bir nefes daha

Didem ve Melih Öztürkkan çiftinin ölümcül kas hastalığı SMA Tip 1'e yakalanan bebekleri Yağız Ege'nin tedavisi için bir adım kaldı. 15 aylık olan Yağız Ege adına atv Avrupa'da "Bağışın Nefesime Dönüşsün" kampanyası düzenlenmişti. Avrupa'da top koşturan Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun da verdiği destekle şimdiye kadar 1 milyon 300 bin euro (yaklaşık 11.3 milyon lira) toplandı. Doğduğu günden bu yana solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Yağız Ege'nin umudu Amerika'dan gelecek ilaçta. Oğullarının tedavisi için Kars'tan İstanbul'a taşınan Öztürkkan Ailesi, evini, arabasını oğullarının tedavisi için satmıştı. Çift kampanyanın başlatılmasına öncülük eden Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti.İki yıl önce evlenen Öztürkkan çiftinin oğlu Yağız Ege için uygun tedavi ABD'de. Gerekli tutar ise 2.3 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon lira). Baba Melih Öztürkkan, kalan paranın toplanması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Yağız Ege'nin Türkiye'de bulunan "Spinraza" ilacını 4 doz aldığını belirten baba Öztürkkan, "Bu ilacı 4 ayda bir ömür boyu alması gerekiyor. Fakat her doz öncesi değerlendirme yapılıyor. 5'inci doz için 2 defa değerlendirme yapıldı ancak 3 aylık yoğun bakım sürecinden sonra fizik puanlama ve solunum değerlendirme kriterlerini aşamadığı gerekçesi ile 8 aydır ilacı alamıyor. Amerika'da bulunan Zolgensma gen terapisi Yağız Ege'nin son şansı. İlaç, 2.3 milyon dolar ve tek doz uygulanıyor. İstanbul Valiliği'nden gelecek cevapla gerekli olan para toplanacak. Zamanla yarışıyoruz. Çünkü her geçen gün oğlumuzun aleyhine işliyor" dedi. Anne Didem Öztürkkan ise "Evimizi sattık, yoğun bakım sürecinde arabamızı sattık. Şu an zaten kirada oturuyoruz. Kars'ta bir işletmemiz var ama onu da devretmeyi planlıyoruz. Oğlumuzun iyileşmesi en büyük hayalimiz. Tek istediğimiz nefes alsın, oğlumuz yanımızda olsun. Bütün çabamız ve emeğimiz oğlumuzun hayatta kalması için. Annebaba olarak çocuğumuzdan güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.