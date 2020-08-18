İki kişiyi öldürüp dondurma yedi

Antalya'daki korkunç olay, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar mahallesinde meydana geldi. 65 yaşındaki İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Yılmaz'ın (33) evine gitti. Yeğen Yılmaz aracına bindiği sırada av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen İsmail Yılmaz, kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha ateş açtı. İsmail Yılmaz vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı.Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin eşi Zahide Yılmaz (32) ve annesi Şerife Yılmaz'a (65) da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğüs bölgesinden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden Yılmaz 2 kilometre gittikten sonra İhsaniye Mahallesi'nde yolda yürürken serada çalışan komşusu Veli Uyan'a (33) da "Bugün katliam günü" diyerek ateş etti. 3 çocuk babası Veli Uyan da hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife ve Zahide Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı İsmail Yılmaz'ın çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde oturan Tuğba Avcı adlı genç kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Yılmaz, "Yapma amca, etme amca dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş" diyerek evin önünde gözyaşı döktü. Katilin öldürdüğü Veli Uyan'ın babası Mustafa ve annesi Hatice Uyan oğullarının cenazesini Adli Tıp'tan alırken gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Kendi yeğenini öldürüp yakınlarını yaraladıktan sonra 2 kilometre uzakta serada çalışan oğlumu zevk için öldürmüş. İnanılır gibi değil" dedi.