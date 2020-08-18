İstanbul'da vahşet! Tartıştığı kişi tarafından yol ortasında öldürüldü

Cinayetle sonuçlanan olay geçtiğimiz Pazar gecesi saat 23.10 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulkader D. (21), Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yürürken iddiaya göre; yolda tartıştığı bir kişi tarafından arkadan silahla vuruldu. Boynundan ve başından iki kurşunla yaralanan ve aniden yere yığılan Abdulkader D., Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları da katil zanlısı da olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

SUÇ ALETİ SİLAH BELİNDEN ÇIKTI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen katil zanlısı M.G.'nin (40) cinayetin ardından evini terk ederek kaçtığı tespit edildi. Katil zanlısı kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız silahı da belinde bulundu. İçerisinden altı mermi çıkan silaha el konuldu ve silah incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Katil zanlısı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.