Karaköy sahilinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Haliç Metro Karaköy Sahili'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, sahilde oturan bir grup, başka bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü, gruplar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle bir kişi yanındaki silahla karşı gruba ateş etmeye başladı. Saldırıda F.B. isimli genç bacağından yaralandı. F.B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ve yanındaki bir kişi daha kaçmaya başladı. Saldırgan kaçtığı sırada yanındaki silahı yaklaşık 50 metre ilerideki çimenlik alana attı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve kamera incelemesi yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.