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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 227 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi 'yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda henüz Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:04 ABONE OL
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD il müdürlüklerinden ekiplerin katıldığı çalışmalar su altı ve su üstünde devam ediyor.
Aramalar kapsamında teknik ekip tarafından belirlenen alanlara birinci sınıf dalgıçlar tarafından dalışlar gerçekleştirilirken Su Altı Görüntüleme Cihazı (ROW) ile de su altı çalışması gerçekleştiriliyor.
Botlarla su üstü aramalarının da yapıldığı çalışmalarda henüz Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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