Kaymakamın haklı isyanı: Deşifre edeceğim

Ordu'nun İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, Koronavirüs testi pozitif çıktığı halde kimseye söylemeyip maske takmayan vatandaşlara isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran Kaymakam, isimleri tek tek açıklayıp en ağır cezayı vereceğini kaydetti.

Kaymakam Kasımoğlu şunları söyledi: "Tebrik ederim, Fatih mahallesi ve Kocaman mahallesindeki pek çok vatandaş beni çok üzdünüz vakalarınızı nasıl saklar bildirmezsiniz? Nasıl elinizi kolunuzu sallayarak ilçede dolaşırsınız?

"GEREKİRSE İSİM İSİM AÇIKLAYACAĞIM"



Bu işin peşini bırakmayacağım. Kim bilir diğer mahallelerde durum ne ama en ağır cezayı da vereceğim ve gerekirse isim isim açıklayacağım kendini saklayanları… Kimse kusura bakmasın maske takmama, sosyal mesafeye uymama keyfiyetinize bu ilçenin masumlarını KURBAN ETMEYECEĞİM.

"BU ÖZGÜRLÜK DEĞİL"



Bu özgürlük değil, özgürlük başkalarının özgürlük alanına saygı göstermektir. Bu işin ciddiyetini nasıl hala kavrayamazsınız sevdiğinizi toprağa verdiğinizde mi anlayacaksınız yazık değil mi? Maske takmamak neyin delikanlılığı, neye meydan okuyorsunuz?

"GEREKİRSE YASAKLARI GERİ GETİRECEĞİM"



Maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan kurallara riayet etmeyen herkese KİM olduğu NECİ olduğu hiç önemli değil en ağır cezayı verecek gerekirse İKİZCE'de tekrar eski yasakları getireceğim. İsteyen başka ilçeye gider, ben bu ilçenin masumlarını, çocuklarını, kadınlarını, evine ekmek götürmeye çalışan yiğitlerini, yaşlılarını koruyacağım arkadaşlar YA SİZİNLE YA DA SİZE RAĞMEN..."