Koca yürekli o çocuklar konuştu...

Tableti verdiğinde heyecanlandım, ilk başta almak istemedim o istedi diye aldım. O ağabeylere buradan selam yolluyorum çok teşekkür ediyorum. Jandarma Özel Harekat olmak istiyorum. Tableti uzaktan eğitim için aldım, test çözmeye başladım" dedi.

"YARDIM ETMEK İSTEDİ VERDİM"

12 yaşındaki Pazar satıcısı Azat Kurt, aç olduğunu söyleyen YouTubera yardım etmek istediğini aktararak karnını doyurmak için döner ikram ettiğini söyledi. Kurt, "Eve para getirmek için çalışmak istiyorum. Ağabey geldi yanıma dedi acım, bana burada yemek yiyecek bir yer ve yemek almamı istedi. Bende ona döner aldım, oda sosyal deney çektiğini söyledi bana tablet vereceğini söyledi, tableti verdi okulda çok yarayacak. Yardım etmek istedi verdim, hayalim polis olmak. Tablet verdikleri için mutlu oldum" diye konuştu.

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