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Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi

'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kullanılmayan ahşap bir evin kapısına çarparak içeri girdi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 16:21 ABONE OL
Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi

Kaza, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altındere istikametinden Akyazı yönüne doğru gitmekte olan M.A. idaresindeki 34 UT 8790 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

AHŞAP BİR EVİN KAPISINDAN İÇERİ GİRDİ

Kontrolden çıkan motosiklet kullanılmayan ahşap bir evin kapısından içeri girdi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına mahalle halkı koştu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında yaralı M.A., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi
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