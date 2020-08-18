Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen BMW marka araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi.