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Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

'de makas atarak hatalı sollama yapan lüks araç, yolcu dolu halk otobüsüne çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, faciadan dönülen olayın görüntüleri araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:36 ABONE OL
Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

Olay, dün öğlen saatlerinde Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen BMW marka araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi.

Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi. Otobüs fren yaparak durdu. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

HALK OTOBÜSÜNE ÇARPARAK DURDU!

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli aracın kamyonu sollayarak öne geçmeye çalışması ve sonrasında halk otobüsüne çarpıp durması yer alıyor.

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Makas atan lüks araç yolcu dolu halk otobüsüne çarptı
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