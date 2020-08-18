Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli- Uşak yolu Baklan kavşağında meydana geldi. Mehmet Sarı (40) yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı minibüsle Denizli yönüne giden, Baklan İlçe kavşağında yola hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Yıldırım Doğan'ın kullandığı 20 ACN 226 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs devrilip, yan yattı. Kazada, devrilen minibüsün altında kalan sürücü Mehmet Sarı hayatını kaybetti. Otomobildeki sürücü Yıldırım Doğan, eşi Neslihan Doğan ve minibüsteki Dilek Altay, Yılmaz Yaman, Atacan Altay, Yılmaz Altay, Aynur Altay ve Kamuran Altay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, en yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.