Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

İslam aleminin büyük önem verdiği Muharrem ayı için kısa süre kaldı. Hicri takvime göre yılın ilk ayı bu gününe atfedilir ve aşure gününü de içinde barındırır. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" Muharrem ayının 10.günü idrak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? 2020 Diyanet takvimi!
Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul görülen ve oldukça faziletli bir ay olduğu bilinen Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.
Diyanet takvimine göre, Muharrem ayı tarihi belli oldu. 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek.
Araplar İslam öncesi dönemde (cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.
Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Aşura'nın Arapça'da 10 manasına gelen 'aşara' kelimesinden türemiştir.
Sözcüğün Sâmi diller arasında ortak olduğu düşünülmektedir. Aşura, Musevilik inancında da Büyük Kefaret Gün olarak kullanılmıştır.
Aşure gününde; Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir, Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması, Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi olayları yaşanmıştır.