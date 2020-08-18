Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

İslam aleminin büyük önem verdiği Muharrem ayı için kısa süre kaldı. Hicri takvime göre yılın ilk ayı bu gününe atfedilir ve aşure gününü de içinde barındırır. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" Muharrem ayının 10.günü idrak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? 2020 Diyanet takvimi!

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul görülen ve oldukça faziletli bir ay olduğu bilinen Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.