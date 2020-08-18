On Numara sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 17 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

17 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

17 Ağustos On Numara çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...