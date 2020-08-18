On Numara sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

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sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından dün akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 17 Ağustos ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ On Numara bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın On Numara sonuçları kazanan numaraları ve 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama sayfası!

Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:22 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:25 ABONE OL
On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 17 Ağustos çekilişi sonuçları ile sona erdi. Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 17 Ağustos ekranı sabah.com.tr'de!

17 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

17 Ağustos çekilişi dün akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...

On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı

çekilişinde bu hafta 10 bilen 1 talihli 778.521,85 TL ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 78 kişi 2.155,45 TL, 8 bilen 979 kişi 214,65 TL, 7 bilen 8.592 kişi 46,45 TL, 6 bilen 49.380 kişi 8.50 TL, 0 bilen 82.326 kişi ise 7.10 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı

Ne kadar kazanabilirsin?

haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları 17 Ağustos MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
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