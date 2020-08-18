Priene Antik Kenti’nde yangın

Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde dün 16.00 sıralarında çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler, kuru otların yanması ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 4 yangın söndürme helikopteri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alırken trafiği kontrol altına aldı. Bilge Bias ve Büyük İskender'in yaşadığı dünyanın en önemli antik yerleşim yerlerinden biri olduğu bilinen Priene Antik Kenti yamacında çıkan yangında antik kent kalıntıları da alevlerin arasında kaldı. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 50 dekarlık alan zarar gördü. Priene Antik Kenti geçtiğimiz yıl UNESCO tarafından dünya mirası geçici listesine alınmıştı.