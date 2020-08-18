Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama! 17 Ağustos Pazartesi Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde dev ikramiye sahibini buldu mu? Noter huzurunda gerçekleştirilen şans oyununun ödülü 53 Milyon TL! Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları bilen kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de arttı. Zengin olma hayalleri kurarak kuponlarını oluşturan kişiler için geri sayım sona erdi. 17 Ağustos 2020 Milli Piyango (MPİ) Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 6. hafta çekilişi öncesi heyecan doruktaydı. Büyük çekilişin gerçekleştirilmesiyle birlikte zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 53 Milyon TL!