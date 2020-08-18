ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile kırtasiye indirimlerini kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor. Her hafta birbirinden güzel indirimleri tüketicisiyle buluşturan mağazada bu hafta okul malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Okullar açılmadan önce öğrenciler ve velileri; defter, kalem, silgi, çalışma masası gibi eksikleri gidermek istiyor. Tam bu noktada ŞOK indirimli ürünler imdada yetişiyor. İşte bu haftanın indirimli ürünleriyle ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ- 19 AĞUSTOS

Yeni haftanın ŞOK indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, ŞOK 19 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda ulaşabilir, ürünlerin özelliklerine ve fiyat bilgisine erişebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

2 yıl garantili Çalışma Sandalyesi 199 TL, Beyaz Parlak suntalam Kitaplık 99,90 TL, Çeşitli renklerde Proje Çantası 9,95 TL, Çeşitli desenlerde Proje Çantası 12,95 TL, Tahta Silgisi 2,50 TL, Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL, Zımba Seti 5,75 TL,

Desenli Kalem Çantası 6,50 TL, Desenli Etiket 1,50 TL, Çeşitli renklerde Rulo Kap 0,99 TL, Eğlenceli Keçeli Sticker 3,99 TL, 10'lu Fon Karton 1,95 TL