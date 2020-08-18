Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Son dakika: 'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

'ta bir bakkalın 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Bakkal, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle linç girişimi engellendi. Saldırıya uğrayan bakkal hafif şekilde yaralandı. Son dakika haberine göre polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:20 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:33 ABONE OL
Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis kurtardı.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkânı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkânına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Yaşanan arbede sırasında dükkândaki bazı mallar yere saçıldı.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Dükkâna karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA