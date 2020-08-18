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: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden uyarısı geldi

Genel Müdürlüğü'nden alınan haberine göre; , , , Kars ve Ardahan çevreleri ile 'un iç kesimlerinde bugün ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ KIYILARI İLE GÜNEYDOĞU KESİMLERDE...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi
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