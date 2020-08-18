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Son dakika: Otopark mafyasına Özel Harekat destekli baskın

'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen otopark çetesine şafak operasyonu yapıldı. Son dakika bilgisine göre özel hareket polislerinin katıldığı baskınlarda İstanbul ve Ankara'da yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:08 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:08 ABONE OL
Son dakika: Otopark mafyasına Özel Harekat destekli baskın

İstanbul Polisi, Şişli'de bulunan otoparklara yönelik gerçekleşen yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

SABAH ERKEN SAATLERDE OPERASYON

Saat 06.30 sıralarında çok sayıda adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. İstanbul ve Ankara'da toplam yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, bir pompalı tüfek ele geçirildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.

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Son dakika: Otopark mafyasına Özel Harekat destekli baskın
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