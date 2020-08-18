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Son dakika: Reddedilince cinsel içerikli fotoğrafları annesine gönderdi

İğrençliğin böylesi! 'nde meydana gelen olay duyanları şoke etti. B.Ç. isimli eski kız arkadaşıyla barışıp tekrar sevgili olmak isteyen E.N., bu teklifine olumsuz cevap alınca eski sevgilisi B.Ç.'nin cinsel içerikli görüntülerini onun Türkiye'de bulunan annesine sosyal medyadan gönderdi. Son dakika haberine göre ahlaksız adam gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 17:34 Son Güncelleme: 18.8.2020 17:52 ABONE OL
Son dakika: Reddedilince cinsel içerikli fotoğrafları annesine gönderdi

Olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı. Lefkoşa'da meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan E. N. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının eski kız arkadaşının kendisiyle tekrar sevgili olmak istemediği gerekçesiyle, cinsel içerikli fotoğrafları annesine gönderdiği ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği belirtildi.

GENÇ KIZIN CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARINI ANNESİNE GÖNDERDİ

Polis, zanlının Mart 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında eski kız arkadaşı olan B.Ç'nin kendisi ile tekrar sevgili olmak istemediği gerekçesiyle, cinsel içerikli fotoğrafları, Türkiye'de bulunan annesine WhatsApp'tan gönderdi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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Son dakika: Reddedilince cinsel içerikli fotoğrafları annesine gönderdi
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