Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

Süper Loto sonuçları belli oldu! Bugün Milli Piyango Online üzerinden açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. 18 Ağustos tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemi, her zaman olduğu gibi tek ekran üzerinden sorgulanmaya başlandı. Aşağıda, çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar ve Süper Loto bilet sorgulama işlemi için bilinmesi gerekenler yer almaktadır. İşte 18 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun devreden büyük ikramiyesi 28.665.016 TL'ye yükseldi. İlk yedi çekilişte tüm numaraları tutturan kişinin çıkmaması nedeniyle ilgili de arttı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler vatandaşların Süper Loto sonuçları için geri sayımı bu akşam sona erdi.