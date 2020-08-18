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Son Dakika: sonuçları belli oldu! Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

Binlerce şans oyunu tutkununun heyecanla beklediği çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? Aşağıda, Süper Loto çekiliş sonucu ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Bilet numaranız ile çekiliş neticesinde kazanan numaraları kontrol edebilirsiniz. İşte, Salı gününe ait Süper Loto çekiliş sonuçları.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 21:58 Son Güncelleme: 18.8.2020 21:59 ABONE OL
Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

sonuçları belli oldu! Bugün Milli Piyango Online üzerinden açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemi, her zaman olduğu gibi tek ekran üzerinden sorgulanmaya başlandı. Aşağıda, çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar ve Süper Loto bilet sorgulama işlemi için bilinmesi gerekenler yer almaktadır. İşte 18 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun devreden büyük ikramiyesi 28.665.016 TL'ye yükseldi. İlk yedi çekilişte tüm numaraları tutturan kişinin çıkmaması nedeniyle ilgili de arttı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler vatandaşların Süper Loto sonuçları için geri sayımı bu akşam sona erdi.

Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

'nun 8. çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle sıralandı: 17, 15, 32, 24, 26, 10 24 26 10

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto Sonuçları: 50 - 17 - 2 - 6 - 53 - 37

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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Son Dakika: Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama işlemi
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