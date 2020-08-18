SON DAKİKA: Uludağ'da film gibi olay! Gerçek sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı...

KAMU DAVASI AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için kendisine verilen süreyi sosyal medya üzerinden şov yapmakla geçiren, 'ekmek teknesinin elinden alındığını' öne sürerek mazlumu oynayarak, kamuoyunu yanlış yönlendiren Fikret Güven'in vergi ödemeden işletmecilik yaptığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda da vurgulandı. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, söz konusu yerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığını Büyükşehir Belediyesi'ne, vergi kaydının olmadığını da Vergi Dairesi'ne yazarak bu konuda işlem başlatılmasını istedi. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, ayrıca sosyal medya üzerinden kurum ve kurum görevlilerine yönelik gerçek dışı suçlamaları nedeniyle Fikret Güven hakkında kamu davası açtıklarını da raporda belirtti.

İŞTE GERÇEK YÜZÜ

Kural ve yasa tanımazlığını, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda 'mazlumu oynayarak' gizlemeye çalışan Fikret Güven, kendini yakma girişiminin ardından yaptığı bir paylaşımda gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bir takipçisinin "Hacı abi beni çok yanılttın. Bir Müslüman kendini göz göre göre yakar mı haklıyken haksız oldun yazık o sakalına bıyığına" şeklindeki yorumuna, "Ben yakar mıyım kendimi Şaban filmini oynadık" diye cevap veren Fikret Güven, aslında tüm hareketlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu da itiraf etmiş oldu.

Valilik önünde polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Fikret Güven, denetimli serbestlik ile serbest kalmıştı

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Bakacak Bölgesi'nde turistlere ve günübirlik ziyaretçilere kaliteli, hijyenik, ruhsatlı hizmeti çok makul fiyatlarla vermeye hazırlandığı öğrenildi.