Şule Çet cinayetini aydınlatan bilirkişi: Duygu Delen olayında otopsi raporu açıklanmalı

Bir soruşturma dosyası için Kütahya'ya gelen Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, Gaziantep'te erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili görüntü ve ifadelerin ortada olduğunu, otopsi raporunun da bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Otopsi bulgularının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Tokgöz, şöyle konuştu:

"Duygu Delen intihar mı etti, kaza mı, cinayet mi? Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, sanığın ifadeleri ve mevcut veriler ile karar vermek çok zor. Bu tür olguları değerlendirirken mutlaka olay yeri inceleme belgeleri, olay yerinde saptanan tüm bulgular, görüntüler, imajlar, yine Duygu'nun yukarıdan düşmesi ve düşme esnasındaki durumları saniye saniye incelenmelidır. Özellikle otopsi bulguları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kişide saptanan bulguların, özellikle düşüş pozisyonu dikkate alındığında, kafasındaki ve kollarındaki olası kırıklar ve yaralanmalar ile birlikte daha önceden olabilecek tramvaya uğramasına göre bulguların değerlendirilmesi gerekiyor. Yine otopside saptanabilecek özellikle cinsel istismar yönünde bulgular var mı, yok mu? Bunların mutlaka ortaya konulması gerekir. Toksikoloji inceleme ile herhangi bir uyutucu, uyuşturucu madde kullanımı var mı? Alkol kullanımı var mı? Kişinin bilinci yerinde mi? Bunların ayrımı için otopside saptanan hem klinik bulgular, hem de laboratuvar bulguları bizim için çok değerli.