Süper Loto sonuçları bilet sorgulama! 18 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

Süper Loto'nun yeni dönemdeki sekizinci çekilişi öncesi heyecan dorukta! Artık internet üzerinden çevrimiçi olarak oynanabilen şans oyununa ilgi daha da arttı. İlk yedi haftada büyük ikramiyeyi kazanan kimsenin olmaması nedeniyle bugünkü ikramiye 28.665.016 TL'ye yükseldi. 18 Ağustos'ta noter huzurunda çekilecek olan dev çekiliş öncesi Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte 18 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun devreden büyük ikramiyesi 28.665.016 TL'ye yükseldi. İlk yedi çekilişte tüm numaraları tutturan kişinin çıkmaması nedeniyle ilgili de arttı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler vatandaşlar Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı.