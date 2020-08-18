Tanınmış çiftin yuvasında şoke eden diyaloglar

Şeli Sanat Organizasyonu'nun kurucusu Şeli Benhabib'in iddiasına göre tarafların evliliği, eşinin kendisine fiziksel şiddet uygulaması, hakaretleri, tehditleri, eve gelmemesi, kendisine dışarıda başka hayatlar kurması, eşini ihmal etmesi ve eşine psikolojik baskı uygulaması nedeniyle çekilmez bir hale dönüştü.

"ÖYLE DAYILAR VAR Kİ AYAKTA VURDURUR SİZİ"

İddiaya göre davalı Prof. Moşe Benhabib, son zamanlarda eşine karşı ölüm tehditlerinde bulundu. Moşe Benhabib, eşinin annesini de darp ederek tehdit etti. Şeli Benhabib eşinin tehdit içerikli bazı konuşmalarını kayda aldı. Prof. Benhabib telefonda, "Yemin ediyorum, öyle adamlar tanıyorum ki mahvettiririm seni bak. Öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki yemin ediyorum sana var ya. Korkarsın adamları görmekten. Bak bir telefonuma bakar. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam sizi', Öyle dayılar var ki ayaktan vurdurur seni. Canınıza okuturum. Bir telefon ederim ağzını yüzünü s...ler. Seni öyle bir döveceğim ki Covid'de gidecek hastane bulamayacaksın, eşşoğlu eşek. Ben hayvan terbiyecisiyim." gibi sözler kullandı.

Talebi uygun bulan mahkeme Prof. Moşe Benhabib'in iki ay süreyle eşine karşı şiddet tehdidinde bulunmamasına, müşterek konuttan derhal uzaklaştırılmasına ve evin şiddet mağduru Şeli Benhabib'e tahsis edilmesine karar verdi. Prof. Moşe Benhabib'in avukatı, mahkemenin aleyhteki kararına itiraz etti. Asla eşine ve eşinin annesine şiddet uygulamadığını iddia eden Prof. Benhabib, bu iddiaların hepsinin eşinin müşterek evi kendisine tahsis edilmesini sağlamak için bir senaryodan ibaret olduğunu öne sürdü.