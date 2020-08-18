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TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!

Türkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell-430 tipi helikopter, gemi ile 'daki Ambarlı Limanı'na getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere TIR ile taşındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:13 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:21 ABONE OL
TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!

Türkiye'den bir firma tarafından sipariş verilen Bell-430 tipi helikopter, gemiyle 'daki Ambarlı Limanı'na getirildi. Buradan bir TIR'a yüklenen ambalajlı helikopter teslim edileceği adrese götürüldü.

TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!

Akşam saatlerinde TEM bağlantı yolunda 'dan Esenyurt istikametine giderken görülen TIR ile taşınan helikopter ilginç görüntüler oluşturdu.

TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!

2 TON 406 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ÇİFT MOTORLU BELL- 430 TİPİ HELİKOPTER...

Saatteki hızı 260 kilometre olan, 600 kilometre menzile sahip, kanat açıklığı 13 metre, ağırlığı 2 ton 406 kilogramağırlığındaki çift motorlu Bell- 430 tipi helikopteri taşıyan TIR'a önünde ve arkasından bulunan yabancı plakalı araçlar eşlik etti.

TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!

Helikopterin hangi şirket veya kişiye nerede teslim edileceğine dair bilgi verilmedi.

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TIR'la taşınan helikopteri görenler şaşkına döndü!
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