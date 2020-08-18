Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

İddialara göre; S.D.M. ve O.S.M. isimli iki iş yeri çalışanını öldürmekle tehdit eden saldırgan iş yerini yağmalamaya ve çalışanları gasp etmeye çalıştı ama Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ihbar üzerine üç dakikada adrese gelerek yağma ve gasp olayını önledi.