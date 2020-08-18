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Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, gasp ve yağma için bir erkek kuaförüne giren bıçaklı saldırganı üç dakikada suçüstü yakaladı. Bıçağa el konuldu. Saldırgan olayı gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Olay iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 18.8.2020 13:16 Son Güncelleme: 18.8.2020 13:25 ABONE OL
Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Yağma Teşebbüsü" olarak geçen olay, önceki gün saat 21.50 sıralarında İstanbul 'de meydana geldi.

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Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

Gülbahar Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan ve genellikle Nijerya uyruklu turistler tarafından kullanılan bir erkek kuaförüne giren bıçaklı bir saldırgan, Nijerya uyruklu iş yeri çalışanlarına bıçak çekti.

Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

İddialara göre; S.D.M. ve O.S.M. isimli iki iş yeri çalışanını öldürmekle tehdit eden saldırgan iş yerini yağmalamaya ve çalışanları gasp etmeye çalıştı ama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ihbar üzerine üç dakikada adrese gelerek yağma ve gasp olayını önledi.

Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

Hemen olay yerine gelen polisler, saldırgan A.K.'yı olayda kullandığı suç aleti bıçakla suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

Olay iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

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Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu
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