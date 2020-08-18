Üç dakikada gelip yağmayı önlediler! Kuaförü yağmalarken karşısında polisleri buldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Yağma Teşebbüsü" olarak geçen olay, önceki gün saat 21.50 sıralarında İstanbul Şişli'de meydana geldi.
İstanbul Şişli'de kuaförü yağmalayan zanlıların karşısında polisleri bulduğu anlar kamerada | Video
Gülbahar Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan ve genellikle Nijerya uyruklu turistler tarafından kullanılan bir erkek kuaförüne giren bıçaklı bir saldırgan, Nijerya uyruklu iş yeri çalışanlarına bıçak çekti.
İddialara göre; S.D.M. ve O.S.M. isimli iki iş yeri çalışanını öldürmekle tehdit eden saldırgan iş yerini yağmalamaya ve çalışanları gasp etmeye çalıştı ama Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ihbar üzerine üç dakikada adrese gelerek yağma ve gasp olayını önledi.
Hemen olay yerine gelen polisler, saldırgan A.K.'yı olayda kullandığı suç aleti bıçakla suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
Olay iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.