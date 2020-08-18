'Yasak aşk' iddiasıyla komşusunu öldürmüştü... Katilin eşinden şok sözler!

Ayrıca eşim beni evden kovmuştu ve bana hak vermemek için de başkalarıyla telefon görüşmelerim varmış gibi mahkemede haklı çıkmak amacıyla birtakım iftiralar ve kurgular peşindeydi. En son bu olay meydana geldi. Bu arada 18 yıl önce de ekonomik sorunlardan dolayı anlaşmalı olarak eşimden ayrılmıştım. Ben ayrılıp babamın maaşını alarak geçimimi sağladım. Olay tarihinden 4-5 ay öncesinde annemin mezarını ziyaret etmek için Erzurum'a gitmek istedim. Bunun için eşimden para istedim. O da vermek istemedi. Aramızda tartışma çıktı. Beni evden kovdu. Bu sebeple ayrıldım."