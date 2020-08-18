Yemeksepeti'ndeki olay ile ilgili son dakika haberi! Yemeksepeti Banabi deposundaki taciz iddiası gündeme oturdu

Son dakika haberleri... Sosyal medya, gündeme bomba gibi düşen taciz iddiası ile sarsıldı. Yemeksepeti'nin alt markası olan Banabi'nin İstanbul Maltepe'de bulunan deposunda yaşandığı iddia edilen taciz olayı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Konunun taraflarından açıklamalar peş peşe gelirken Yemeksepeti ve şirketin üst düzey yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter üzerinden bir açıklama metni yayınladı.

YEMEKSEPETİ'NİN ALT MARKASI BANABİ'DE SKANDAL TACİZ İDDİASI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Yemeksepeti'nin İstanbul Maltepe'de bulunan Banabi deposunda 14 yaşındaki bir kız çocuğu D.K. isimli çalışan tarafından taciz edildi. Küçük kız çocuğu, maruz kaldığı istismarı diğer çalışanlar ile paylaştıktan sonra olay giderek büyüdü ve adeta infial yarattı.