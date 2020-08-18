Yemeksepeti'ndeki olay ile ilgili son dakika haberi! Yemeksepeti Banabi deposundaki taciz iddiası gündeme oturdu

Son dakika haberleri... Sosyal medya, gündeme bomba gibi düşen taciz iddiası ile sarsıldı. Yemeksepeti'nin alt markası olan Banabi'nin İstanbul Maltepe'de bulunan deposunda yaşandığı iddia edilen taciz olayı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Konunun taraflarından açıklamalar peş peşe gelirken Yemeksepeti ve şirketin üst düzey yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter üzerinden bir açıklama metni yayınladı.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Yemeksepeti'nin İstanbul Maltepe'de bulunan Banabi deposunda 14 yaşındaki bir kız çocuğu D.K. isimli çalışan tarafından taciz edildi. Küçük kız çocuğu, maruz kaldığı istismarı diğer çalışanlar ile paylaştıktan sonra olay giderek büyüdü ve adeta infial yarattı.
Deponun bulunduğu mahallede yaşayan çocuk, 3 çalışanın yanına giderek yaşadığı tacizi anlattı. Çalışanlar durumu bölge sorumluları, müdürlere ve şeflerine iletti, sonrasında da kamera kayıtları incelendi.
Çalışanlar, süreci şöyle aktardı: "Biz olayı ortaya çıkardıktan sonra bize uzaklaştırma verdiler. Bu süre içinde bizi tekrar depoya çağırıp '25/2 madde'sinden işten çıkaracaklarını, sicilimize işlememesi için istifa etmemizi söylediler. Biz bu durumu kabul etmeyince hiçbir alacağımızın olmadığına dair kağıtlar imzalatmaya çalıştılar."
Depo çalışanları olayı saklamak isteyen firmanın orada bulunmayan çalışanlara imza attırarak şahit göstermeye çalıştıklarını söyledi. Daha sonrasında firmanın ellerinde bulunan ses kayıtlarını ve videoları silmeleri için baskı yaptıklarını anlatan çalışanlar "Yaklaşık 2 bin kadın çalışanın bulunduğu bu firmada bu olay çözülmeden videoyu silmeyeceğim" diyerek karşılık verdiklerini söyledi.
Yemeksepeti iddialara ilişkin açıklama yaptı, üç işçinin işten çıkarıldığını doğruladı.
Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişiyi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir." denildi.
Nevzat Aydın, taciz şüphelisinin işine son verildiğini duyurdu.
Aydın "Arkadaşlar, kısa bir süre önce Banabi Maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık." dedi.
Aydın açıklamasında, "Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz. Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi.