Yeni kollarıyla 10 yılı geride bıraktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden 37 yaşındaki çiftçi Cihan Topal yaşamını, 10 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Topal, kendisine nakil yapan Ömer, Özlenen Özkan çifti ile birlikte fotoğraf çektirip, "Melekler meleği hocalarımla 10'uncu yıl bitişini kutladık. İyi ki sizler varsınız" diyerek onlara teşekkür etti. Aydın Efeler'e bağlı Umurlu mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra müjdeli haber geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.Cihan Topal, 10 yıl önce nakledilen yeni kolları ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüğünü söyledi. Çiftçilik yaparak hayatını devam ettiren Topal, "Evimde 10 koyun besleyip onların bakımını yapıyorum. Otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlamı tırpanla bile biçiyorum.Daha önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye'nin elinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Bunlar benim için hepsi bir hayaldi. Allah kimseyi bir ele muhtaç etmesin" dedi. Cihan Topal, 2014'te doğan oğluna nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını vermişti.