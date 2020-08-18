Yüreğimiz yandı

Bolu Mengen'de evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan felçli Hasan Hüseyin Sarıca (64) hayatını kaybetti, eşi Neriman Sarıca (60) köylüler tarafından kurtarıldı. Dereköy'de önceki gece çıkan yangını fark eden köylüler, hemen yardıma koştu. Evden Neriman Sarıca'yı çıkarmayı başaran köylüler, alevlerin arasında kalan felçli Hasan Hüseyin Sarıca'ya ulaşamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren AFAD ve jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Sarıca'nın cansız bedenini buldu. Muhtar Hasan Özkan "Eşini kurtardık, Hasan dedeyi kurtaramadık, çok üzgünüz" dedi. DHA