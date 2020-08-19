11 ile bölünebilme kuralı nedir? 11 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

11 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 11 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz. Öncelikle 11'e kalansız bölünebilen sayıların özelliklerine bakalım…

11'e kalansız bölünebilen sayıların özellikleri

11' kalansız bölünebilen sayıların arasında yapılan çıkarma ve toplama işlemlerinin sonucu da 11'e kalansız bölünür. Örneklerle açıklayacağız.

11'e kalansız bölünebilen bir sayıyla herhangi bir tam sayının çarpımı 11'e kalansız bölünür.

x sayısı 11'in tam katı ve y sayısı bir tam sayı ise xy de 11'e kalansız bölünür.

11 ile bölünebilme kuralı örnek: 6749 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Tek basamaklar için işlem yaparsak: 9+7 =16

Çift basamaklar için işlem yaparsak: 4+6 = 10

Bulduğumuz toplamların farkını alırsak: 16-10 = 6

6, 11'in tam katı olmadığı için 6749 sayısı 11'e tam bölünmez. 6749 sayısının 11 ile bölümünden kalan ise az önce bulduğumuz 6'dır.

11 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri:

10967 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Tek basamaklar için işlem yaparsak: 7+9+1 =17

Çift basamaklar için işlem yaparsak: 6+0 = 6

Bulduğumuz toplamların farkını alırsak: 17-6 = 11

11, 11'in tam katı olduğu için 10967 sayısı 11'e tam bölünür.

10967 sayısı 11 ile tam bölündüğü için kalan da 0'dır.

756822 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Tek basamaklar için işlem yaparsak: 2+8+5 = 15

Çift basamaklar için işlem yaparsak: 2+6+7 = 15

Bulduğumuz toplamların farkını alırsak: 15-15 = 0

0, 11'in tam katı olduğu için 756822 sayısı 11'e tam bölünür.

756822 sayısı 11 ile tam bölündüğü için kalan da 0'dır.

17 ile bölünebilme kuralı nedir? 17 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri