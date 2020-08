112 yaşındaki Güllü nine Erdoğan sevdasını böyle anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı esnetildiği için hediye olarak maske ve kolonya göndermişti. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oturan 112 yaşındaki Güllü Kaya, bu hediyeler karşısında çok duygulanmış ve yakınlarının yardımı ile bir teşekkür videosu çekmişti. Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran Güllü nine, AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığının üye çalışmasına da destek verdi. İnsanın nefes alıp verdiği müddetçe bir şeyleri değiştirebilme şansı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan yaşlı kadın, "Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz" diyerek AK Parti'ye üye oldu.Partiye üye olduktan sonra yanına her geleni de üye yapmak için uğraştığını belirten Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. 112 yaşındaki Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanım. Ben şimdiye kadar senden başkasına oy vermedim. Cumhurbaşkanım, şimdi ise senin partine üye oluyorum. Sayın başkanım her yanıma geleni üye yapıyorum. Durmak yok, yola devam" şeklinde konuştu.AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Güllü Kaya'ya desteği için teşekkür ederek, partinin çatısı altında her bireye yerlerinin olduğunu söyledi.