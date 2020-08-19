13 ile bölünebilme kuralı nedir? 13 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

13 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 13 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için biraz yorucu olsa da mantığını anlayınca rahatça işlem yapabileceksiniz.

13 ile bölünme kuralı nedir?

1. yöntem: Bir sayının 13'e tam bölünüp bölünmediğini anlamak için o sayıyı 10a+b şeklinde yazmamız gerekmektedir. Sonrasında bulduğumuz a ve b değerlerini a+4b şeklinde yazdığımızda çıkan sonuç 13 ile tam bölünebiliyorsa ilk sayı da 13'e tam bölünebiliyor demektir.

13 ile bölünebilme kuralı örnek: 783 sayısı 13 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 783 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x78 + 3

Yani a = 78, b = 3 oldu.

a+4b formatında yazarsak eğer: 78 + 4x3 = 90 sonucuna ulaşırız.

90, 13 ile tam bölünemediği için 783 sayısı da 13'e tam bölünememektedir.

13 ile bölünebilme kuralı örnek: 7382 sayısı 13 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 7382 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x738 + 2

Yani a = 738, b = 2 oldu.

a+4b formatında yazarsak eğer: 738 + 4x2 = 738 sonucuna ulaşırız.

İşleme aynı şekilde devam edelim.

730 = 10x73 + 8 yani a=73, b=8

a+4b formatında yazarsak eğer: 73 + 4x8 = 105

105, 13 ile tam bölünemediği için 7382 sayısı da 13'e tam bölünememektedir.

13 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 598 sayısı 13 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 598 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x59 + 8

Yani a = 59, b = 8 oldu.

a+4b formatında yazarsak eğer: 59 + 4x8 = 91 sonucuna ulaşırız.

91, 13'ün tam 7 katı olduğu için 598 sayısı 13'e tam bölünmektedir.

2. yöntem: Bir sayının 13'e tam bölünüp bölünmediğini anlamak için o sayının birler basamağını 4 ile çarpıp kalan sayı ile topluyoruz. Elde edilen sayı 13'ün katı ise ilk sayı da 13'e tam olarak bölünüyor demektir.

13 ile bölünebilme kuralı örnek: 4709 sayısı 13 ile tam bölünebilir mi?

4709 sayısının birler basamağındaki rakamını 4 ile çarpalım.

9x4 = 36

Daha sonra kalan sayıya ekleyelim: 470 + 36 = 506

Aynı şekilde işleme devam edelim.

506 sayısının birler basamağındaki rakamını 4 ile çarpalım: 6x4 = 24

Daha sonra kalan sayıya ekleyelim: 50 + 24 = 74

74, 13 ile tam bölünemediği için 7382 sayısı da 13'e tam bölünememektedir.

3 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

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