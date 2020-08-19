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nedir? örnekleri

Bir sayının tüm basamaklarının toplamı 3 ve 3’ün tam katıysa eğer o sayı 3’e kalansız bölünebiliyor demektir. Eğer 3’e bölümden kalan bulmak istiyorsak aynı şekilde basamaktaki sayıların toplamının 3’e bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 3’e bölümünden kalan sayı odur. nedir sorusunun yanıtını basit bir dille anlattık.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 16:13 Son Güncelleme: 19.8.2020 16:28 ABONE OL
3 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

3 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 3 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

3 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI NEDİR?

Bir doğal sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise bu doğal sayı 3'e kalansız bölünebilmektedir. Kalanı bulma işlemi için de o doğal sayının toplamının 3'e bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 3'e bölümünden kalan sayı odur.

3 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 36587229 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

  • 3+6+5+8+7+2+2+9 = 42
  • 4+2 = 6
  • 6'nin 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani 36587229 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir.

3 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Dört basamaklı 26a8 sayısının 3'e kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği değerlerin en büyüğü kaçtır?

Cevap:

26a8 sayısının 3'e tam bölünebilmesi için tüm rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıdır.

  • 2+6+a+8 = 16+a
  • (16+a)'nın 3'ün katı olabilmesi için a'nın alacağı değerler 2, 5 ve 8'dir.
  • Cevap 8'dir.

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