Adana'da bir mahalleyi böcekler istila etti... "Bu şekilde yaşamak istemiyoruz"

"YETKİLİLER BİR ÇARE BULSUNLAR"



Başka bir mahalle sakini Afiye Güzel (51) de, "Her taraftan çıkıyor. İlaç sıkıyorum her akşam. İlaç kokusundan yatamıyorum. Daha önce böyle yoktu. Bu aralar çok. Hiç ilaçlama yapılmıyor. Ekmeğe de geliyor. Korkuyorum ekmeği buzdolabının içerisine koyuyorum. Midem bulanıyor. Kanser hastasıyım ben her şeyden korkuyorum. Yetkililer bir çare bulsunlar" ifadelerini kullandı.