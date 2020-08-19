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OSB'de fabrika yangını

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerindeki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:59 ABONE OL
Antalya OSB'de fabrika yangını

Antalya'nın merkez ilçesi Döşemealtı'nda bulunan Antalya OSB içerisinde, soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada saat 08.15 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangının mesai öncesi çıkması dolayısıyla içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi karadan alevleri kontrol altına almak için müdahale ederken, söndürme çalışmaları için hava desteği de istendi.
Ekipler yangının söndürülebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya OSB'de fabrika yangını
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