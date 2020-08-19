Ardahan böyle güzellik görmedi

Devlet Tiyatroları (DT) 42 yıl sonra yeniden Anadolu yollarında izleyiciyle buluştu. 1 Temmuz'da Erzincan'la başlayan ardından Tunceli'nin Pülümür ve Pertek ilçeleri ile Erzurum, Ağrı ve Bingöl'de süren Kamyon Tiyatrosu, önceki gün son oyununu Türkiye'nin bir diğer ucunda bulunan Ardahan ve Hanak'ta sergilediği iki oyunla noktaladı. Özellikle "Turta Girmemiş Orman" oyununa büyük ilgi oldu. Ardahan ve Hanak tarihinde ilk kez DT'nin oyun koyması Ardahan'da büyük ilgi gördü. SABAH'a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Ardahanlı çocukları tiyatroyla buluşturan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'a teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, ekibi buraya yönlendirdiler. Böyle bir güzellik hem bizim için hem de Ardahan ve Hanaklı çocuklar için ilk kez yaşandı. Pandemi döneminde büyük moral oldu. Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir'in yanı sıra Hanak Kaymakamımız Osman Oğuz Ekşi ve Belediye Başkanımız Ayhan Büyükkaya da büyük misafirperverlik gösterdi. 25 kişilik DT oyuncuları ayakta alkışlandı" dedi. Çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyleyen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ise "Tiyatroyu geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.