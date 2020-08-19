BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatları kaçırmayın! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Bugünkü katalog ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte raflardaki yerini alan BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünleri…

BİM 21 AĞUSTOS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz...