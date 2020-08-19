Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı

Haftada üç kez diyaliz tedavisi olması gereken Caylan, bugün tedavi olmak üzere Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Tedavisinin ardından merkezden çıkan Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ali Rıza K. olay yerinden kaçarken, Caylan'ın çığlıkları üzerine merkez çalışanları yardıma koştu. Hemşireler yaralı Caylan'a ilk müdahaleyi yaptı. Caylan, ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Caylan'ın durumunun ağır olduğu bildirildirken, Ali Rıza K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

