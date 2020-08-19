Bulduğu 110 bin lirayı teslim etti

Bursa'da bir temizlik işçisinin bulduğu 110 bin lira, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim edildi. Osmangazi Belediyesi'nde görevli 57 yaşındaki Habib Çaylı, sabah saatlerinde temizlik için görevli olduğu bölgeye gittiğini söyledi. Kaldırımı süpürürken ağaç altında bir poşet gördüğünü ve çöp zannederek aldığını belirten Çaylı, şöyle konuştu: "Poşeti çöpe atarken açtım, içinde para var. Amirime haber verdim. Beraber aldık karakola götürdük. Benim de iki tane kredi borcum var. Haram para yemek istemedim. Bir fakirin parası olabilir. Biri ev almak için arabasını satmış olabilir. Bu yüzden polise teslim ettim."