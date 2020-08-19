Denizde kaybolduğu düşünülen genç için ekipler harekete geçti, evde bulundu

Baba Saffarzadeh yaptığı açıklamada, "Allah'ım bana oğlumu bağışladı. Bir ara aklıma çok kötü şeyler geldi" dedi.

Kaybolduğu düşünülen Sina Saffarzadeh ise, "Grup sitesi sahilden denize girdim. Yılancıburnu Adası'nın arkasından çıktım. Yürüyerek eve gittim. Babam beni denizde aramış. Sahil Güvenlik ekiplerine gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim" dedi.