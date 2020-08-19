Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da koronanın önüne geçilemiyor

’da koronanın önüne geçilemiyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 19.8.2020 ABONE OL
Diyarbakır’da koronanın önüne geçilemiyor
Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, valilik korona whatsaap ihbar hattı kurdu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu şunları söyledi:
Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız.
Lütfen temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu konuda gördüğümüz ihlalleri, hayata geçirdiğimiz 0539 285 9090 numaralı Diyarbakır Valilik Whatsapp İhbar Hattı'mıza bildirmenizi istirham ediyoruz. Mesajlar, denetim ve kontrol birimlerimizce takibi yapılarak çözüme kavuşturulacaktır.
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da koronanın önüne geçilemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA