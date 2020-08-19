Diyarbakır’da koronanın önüne geçilemiyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, valilik korona whatsaap ihbar hattı kurdu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu şunları söyledi:Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız.Lütfen temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu konuda gördüğümüz ihlalleri, hayata geçirdiğimiz 0539 285 9090 numaralı Diyarbakır Valilik Whatsapp İhbar Hattı'mıza bildirmenizi istirham ediyoruz. Mesajlar, denetim ve kontrol birimlerimizce takibi yapılarak çözüme kavuşturulacaktır.