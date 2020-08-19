Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dövülüp, baraj kenarına atıldı hastanede öldü

Dövülüp, baraj kenarına atıldı hastanede öldü

'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldükten sonra baraj kenarına atılan (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:31 ABONE OL
Dövülüp, baraj kenarına atıldı hastanede öldü

Olay, saat 04.15 sıralarında merkeze bağlı Dereköyü yakınlarında bulunan Fisandun Barajı kenarında meydana geldi. Baraj gölünün yanından geçen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ...

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Beke Altun, yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise Ali Beke Alan'ın bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dövülüp, baraj kenarına atıldı hastanede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA