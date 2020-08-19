Duygu’nun vücudunda darp izleri var

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, ön otopsi raporunun çıktığını açıkladı. Aynı zamanda Gaziantep Barosu Genel Sekreteri olan Akan, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma dosyasıyla ilgili teferruatlı şekilde bilgilendirildiğini belirterek, şunları söyledi: "Otopsi raporuna da vakıfım. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, sürecin titizlikle takip etmeye devam ediyorlar. Spekülatif bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi gerek. Dosyada ciddi deliller mevcut, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir. Otopsi raporunun içeriğine dair bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biz bağımsız bir doktor görevlendirmiştik, otopsiye girmişti. Şüpheli ifadesinde zaten maktulü darp ettiğini söylüyor. Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri mevcut."Duygu'nun babası Ömer Delen de desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Benim kızım tekrar gelmeyecek. Ailemizi yıktılar. Allah rızası için adalet istiyorum." diye konuştu. Baro Başkanı Bektaş Şarklı ise "İstiyoruz ki kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla cinsel istismar dosyalarının olmadığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir Gaziantep olsun. Güvenli şehir olarak anılmak istiyoruz" diye konuştu. Toplantıda kızıyla ilgili hazırlanan klibin gösterimi sırasında baba Delen duygulu anlar yaşadı.