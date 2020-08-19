Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de markette 'sıra' kavgası: 2 yaralı

'de markette 'sıra' kavgası: 2 yaralı

'de İstasyon Mahallesi'ndeki markette iki grup arasında çıkan 'sıra' kavgasında 2 kişi yaralandı. Tabancalı, bıçaklı kavgada aldıkları darbeden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken,  kavgaya karışanlar polis ekiplerince gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 23:36 ABONE OL
Edirne'de markette 'sıra' kavgası: 2 yaralı
Olay akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre markette iki grup arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir taraf bıçak çekerken diğer taraf belindeki kuru sıkı tabancayı çekerek karşı tarafın başına vurdu. Bir baba ve oğlun darp sonucu yaralanıdığı kavgaya karışanları polis gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bir kuru sıkı tabanca ve bıçağı alarak inceleme yapmak için merkeze götürdü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de markette 'sıra' kavgası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA