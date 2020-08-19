Emirgan Korusu'ndaki yangında flaş gelişme! İşaret fişeğini ateşleyen şahsa jet dava...

Emirgan Korusu'nda 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da, işaret fişeğiyle çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Vahap Çap hakkında "olası kastla yangın çıkartma" suçundan 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HEM KORULUK HEM EVLER OLDUĞUNU BİLMESİNE RAĞMEN FİŞEĞİ FIRLATTI



Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak'ın iki gün içinde hazırladığı iddianamede, şüpheli Vahap Çap'ın İstinya Tersanesi Barış ve Hoşgörü Alanı olarak bilinen aynı zamanda servis minibüslerinin bekleme alanı da olan bölgede çalılıklar arasında yanıcı ve patlayıcı madde olan işaret (havai) fişeğini kısa mesafede, kalabalık içerisinde, çevresinde hem koruluk hem de yerleşik ikametler olduğu halde fırlattığı belirtildi. Şüpheli Vahap Çap'ın, yakın çevrede mesafede bulunan kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından tehlike ya da korku, kaygı yaratabileceğini öngörmesine rağmen fişeği fırlattığı vurgulanan iddianamede, şüphelinin olası kastla hareket ettiğinin kabulü gerektiği bildirildi.

"KÖMÜRLÜĞÜMDE BULDUM, MEŞALE SANDIM"



Şüpheli Vahap Çap'ın iddianamede yer alan ifadesinde İstinye sahilinde alkol aldığını, daha sonra evine geçtiğini ve kömürlüğünde meşale bulduğunu belirterek "Meşalenin kullanma tarihi çok geçmişti. Biraz da alkollüydüm. Meşaleyi aldım tekrar arkadaşlarımın yanına döndüm. Saat 21.15 sıralarında arkadaşlarımın yanına döndüğümde İstinye sahilde tersanenin üst bahçe tarafındaydılar. Ben de onlara katıldım. Yanımda getirdiğim meşalenin altında ip vardı. Merak ettim ipi çektim ve meşalenin içinden bir şey fırladı. Fırlayan şey kırmızı renkli bir ışıktı. 30-40 saniye civarında havada bir ışık yandı ve kayboldu. Daha sonra biz oturmaya devam ettik. Ben ormanlık alanın yandığını bilmiyordum, haberim yoktu. Bir müddet sonra polisler yanıma gelince yangından haberim oldu. Yangından haberim olduğunda çoktan söndürülmüştü. Ben meşaleyi yanıma denemek amaçlı aldım. Herhangi bir kutlama veya eğlence için almadım. Amacım orman yakmak değildi. Zaten yangının farkında da değildim. Ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama işaret fişeğiymiş. Çok pişmanım, olayın böyle olacağını tahmin edemedim. İsteyerek yapmadım, yangın çıkacağını hiç düşünemedim. Yangın çıktığı bilsem itfaiyeyi arardım sönmesi için elimden geleni yapardım" dediği öğrenildi.