Eşine kızdı çatıda intihara kalkıştı

KORUYUCU ELBİSE GİYDİRİP AŞAĞIYA İNDİRDİ

Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri olası bir intihara karşı binanın altına şişme yastık açarak önlem aldı. Bu sırada koruyucu elbise, maske ve eldiven giyerek çatıya çıkan polis ekipleri, Mehmet S.'yi çatı katı arasındaki bir kulubeye kendisini kilitlediğini farketti. Demir makası kullanarak kilidi kıran polis, Mehmet S,'yi koruyucu elbise giydirip aşağıya indirdi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Mehmet S'nin alkollü olduğu öğrenildi.