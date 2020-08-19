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Fasulyeler yola savruldu, yardıma diğer sürücüler koştu

Tokat'ta mobese kameralarına yansıyan görüntü yürekleri ısıttı. Bir kamyonet kavşaktan geçtiği sırada araçta yüklü fasulye kasaları yere düştü. Fasulyelerin yere döküldüğünü gören diğer sürücüler hemen kamyonet şoförünün yardımına koşarak yerdeki fasulyeleri şoförle birlikte topladı. Bu yardımlaşma örneğinin yaşandığı anların görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:57 Son Güncelleme: 19.8.2020 16:20 ABONE OL
Fasulyeler yola savruldu, yardıma diğer sürücüler koştu

Olay, geçen cuma günü kent merkezindeki Dimes Kavşağı'nda meydana geldi. Kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri kamyonetiyle satmaya götüren kamyonet sürücüsü, kavşaktan dönerken, 4 fasulye kasası yola düştü.

DİĞER SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kasaların düştüğünü gören diğer sürücüler, saçılan fasulyeleri ezmemek için araçlarını durdurdu. Fasulyeler, sürücüler tarafından toplanarak yeniden kasalara yüklendi. O anlar mobese kameralarına da yansıdı.

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Fasulyeler yola savruldu, yardıma diğer sürücüler koştu
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