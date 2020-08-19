Gençleri zehirleyen tacirlere suçüstü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Bayrampaşa, Sultanbeyli, Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa ilçesinde; 15.77 gram metamfetamin ele geçirildi. Eyüp O. (30) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.,

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Sultanbeyli ilçesinde; 77.4 gram toz kubar, 22.3 gram skunk, 5 kök marihuana, 59.4 gram uyuşturucu yapımında kullanılan toz, 1 adet termometre, 2 adet alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 1 adet fişek, 6 adet cep telefonu, 10 bin 130 TL para ile sahte 200 Dolar ele geçirildi. Volkan D. (23), Mehmet S. (35), Oktay D. (36), Agamyrat B. (27), Bilal G. (23), Ahmet Hikmet E. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar ilçesinde; 14 gram extacy, 281 gram metamfetamin, 1 gram kubar, 51 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 13 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 200 TL para ele geçirildi., Abuzer Ç. (54) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 8 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.