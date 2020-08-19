Hakkâri’nin kültürel sesi ders konusu oldu

Japonya Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Natsuki Nakajima (26), Kürt kültürünün sözlü edebiyatı olarak bilinen "Dengbejlik" sanatını yüksek lisans tezi olarak seçti. Nakajima, yüksek lisans tezi için annesi yazar Yukari Nakajima ve tercümanları yazar Kayoko İsobe ile birlikte Hakkari ve Van'a gelerek Kürt geleneğinin sözlü edebiyatı olarak bilinen dengbejlik sanatı üzerine araştırmalar yaptı. Hakkârili dengbej, tarihçi ve yazar Abdulkadir Kızılkaya, araştırmacı yazar Yaşar Kaplan, Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu dengbejlerinden Münir Beyter ve Van'da ikâmet eden dengbej İsmail Seyranoğlu'ndan temel bilgiler alan Nakajima, geçen yıl İstanbul'da yaptığı araştırmalar sonucu Kürt müziğine hayran kaldığını ve bu yüzden yüksek lisans tezi için dengbejliği seçtiğini ifade etti.